لردع العدوان… أمريكا تعلن نشر قاذفات نووية في 3 دول

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا بشأن عبور قاذفات نووية لأجواء 3 دول بالشرق الأوسط ضمن دورية جوية متعددة الجنسيات تشمل مقاتلات من عدة دول في المنطقة.

وقال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" اليوم الأحد: "قامت اليوم قاذفتان من طراز "بي-52 إتش" ستراتوفورتريس، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية بـ "دورية جوية" متعددة الجنسيات في أجواء الشرق الأوسط لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن مقاتلات أمريكية ومقاتلات من عدة دول بالمنطقة رافقت قاذفات القنابل الأمريكية في مراحل مختلفة من الرحلة شملت إسرائيل والسعودية وقطر.

وأوضح البيان أن القوات الجوية الأمريكية تقوم بشكل دوري بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسؤوليتها لتلبية متطلبات المنطقة والتدريب والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية.

وذكر البيان أن عمليات النشر المؤقت للقاذفات النووية الأمريكية في المنطقة بدأ عام 2015 بصورة تتكرر كل عام، مشيرا إلى أن هذا الانتشار الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد، هو الرابع في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.

بـيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية pic.twitter.com/sYLIwa0Cma — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 7, 2021

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو، في وقت سابق اليوم الأحد، على "تويتر" يظهر قاذفتين من طراز "بي-52" النووية الأمريكية أثناء تحليقها في السماء بمرافقة مقاتلتين طراز "إف-15" الإسرائيلية.

وتابع: "يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسا منيعا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد".