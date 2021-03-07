بالرغم من قدمها... نجاة طاقم طائرة تدريب أمريكية بعد تحطمها

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالي خرج اثنان من أفراد طاقم طائرة تدريب مدنية بسلام قبل تحطمها في منطقة غير مأهولة، في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب موقع "إيرفوريس تايمز"، قال مسؤولو المدرسة الوطنية التجريبية إن الطائرة كانت تقدم تدريبا على اختبار الطيران، وأن الطاقم الجوي خرج بأمان.

وقالت موظفة في شركة إيرماتشي، رفضت الكشف عن اسمها، إنه تم إخطار المجلس الوطني لسلامة النقل، لكنها رفضت تقديم أي معلومات أخرى حول حالة الطاقم، أو سبب التحطم، وقالت إنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل بمجرد توفرها.

وتظهر سجلات إدارة الطيران الفيدرالية أنه تم تصنيع الطائرة ذات المحرك الواحد في عام1967، وهي تعمل بموجب شهادة صلاحية طيران تجريبية.

وفقا لموقع مدرسة الطيران على الإنترنت إمبلا إم بي-326 هي طائرة ترادفية ذات مقعدين ويبلغ وزنها الأساسي 2.95 طن، ويبلغ أقصى وزن لها 4.35 طن.

كما يوضح الموقع إن بعض الطائرات مجهزة بالقدرة على أداء رحلات اختبار الأحمال، والرفرفة والدوران.

وتقع مدرسة الطيران في أفضل منطقة لاختبار الطيران في الولايات المتحدة وهو مجمع "آر-2508"، والذي يستخدمه أيضا قاعدة إدواردز الجوية، ومحطة سلاح الجو البحرية تشاينا ليك.