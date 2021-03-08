سلاح روسي يغرق غواصة أمريكية في خليج البنغال خلال مناورة عسكرية

ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن هزيمة غواصة "كيلو" للغواصة "لوس أنجلوس" لم تكن مفاجئة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov غواصة روسية

ولفتت المجلة إلى أن المواجهة جرت خلال إحدى المناورات العسكرية التي تشارك فيها الهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ويطلق عليها مناورات "مالابار" العسكرية، التي تقام كل عام في خليج البنغال.

وأوضحت المجلة أن المناورات كانت تشمل مواجهة بين غواصات "كيلو" الهندية و"لوس أنجلوس" الأمريكية، حيث تحاول كل منهما رصد الأخرى وتدميرها.

وتابعت: "خلال المناورة تمكنت غواصة "كيلو" من رصد غواصة "لوس أنجلوس" في خليج البنغال ونفذت محاكاة لعملية تدميرها بواسطة طوربيد 533 ملم.