معلومات عن الجيش اللبناني وقدراته العسكرية

حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، من خطورة الوضع الذي تشهد البلاد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بمس الاستقرار والسلم الأهلي، وأضاف: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل بقية الشعب".

ووجه عون رسالة إلى المسؤولين في لبنان، اليوم الاثنين، قال فيها: "أتريدون جيشا أم لا؟... أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟"، مضيفا: "مهمات الجيش كثيرة وهو جاهز دائما، لكن ذلك لا يمكن أن يتم مقابلة ذلك بخفض مستمر ومتكرر للموازنة".

وأورد موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي معلومات عن الجيش اللبناني، الذي يحتل المرتبة رقم 116 بين أقوى 139 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021.

ولفت الموقع إلى أن تعداد سكان لبنان يتجاوز 5.4 مليون نسمة بينهم 2.1 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.8 مليون، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 69 ألف فرد.

يمتلك الجيش اللبناني قوات عاملة عددها 75 ألف جندي إضافة إلى 20 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.

ويمتلك لبنان 67 طائرة حربية بينها 9 طائرات هجومية و9 طائرات تدريب، إضافة إلى 49 مروحية.

وتتكون القوات البرية للجيش اللبناني من 361 دبابة و1890 مدرعة و12 مدفع ذاتي الحركة و374 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.

عدد وحدات القوات البحرية اللبنانية 57 قطعة بحرية بينها 12 سفينة دورية، بينما يتكون أسطوله التجاري من 55 سفينة.

ويمتلك لبنان مينائين ولديه 8 مطارات، ومساحته 10 آلاف و400 كيلومترا مربعا، ويمتلك سواحل طولها 225 كيلومترا ولديه حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 484 كيلومترا.

تصل ميزانية دفاع الجيش اللبناني إلى 2.3 مليار دولار، بحسب إحصائيات العام الحالي، التي أوردها الموقع الأمريكي.