سلاح الغواصات الروسي يرعب الأساطيل الأمريكية

تمتلك القوات البحرية الأمريكية العديد من السفن الحربية الضخمة، بما في ذلك "يو إس إس جيرالد فورد" (CVN-78)، التي تعد أكبر سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق، ولكن عندما يتعلق الأمر بالغواصات فلا يمكن منافسة المركبات الروسية من طراز تايفون.

وبحسب موقع "ناشيونال إنترست"، تم التخطيط ضمن مشروع 941 (أكولا) لبناء 7 غواصات، تم الانتهاء من 6، وحاليا تم وضع اثنتين في الاحتياط، وثلاث متقاعدات بينما لا تزال واحدة فقط في الخدمة، ولكن مع إزاحتها المغمورة البالغة 48000 طن، لا تزال المركبة الروسية ديمتري دونسكوي تي كي-208 (TK-208) تحافظ على الرقم القياسي لأكبر غواصة في العالم.

يبلغ طول الغواصة 175 مترا وعرضها 23 مترا وهي كبيرة بكل المعايير، وتتميز بتسعة عشر مقصورة بما في ذلك وحدة معززة، والتي تضم غرفة التحكم الرئيسية بالإضافة إلى حجرة المعدات الإلكترونية فوق الهياكل الرئيسية وخلف أنابيب إطلاق الصواريخ.

وصُمم طراز تايفون من أجسام ضغط متعددة، بما في ذلك خمسة هياكل داخلية، وهو أوسع من أي غواصة أخرى تم بناؤها على الإطلاق.

تم تطوير الغواصة الرائدة من هذه الفئة خصيصا للعمليات مع الأسطول الشمالي السوفييتي في القطب الشمالي، وتم الانتهاء منها في ديسمبر 1981.

وبنيت "تي كي-208" كغواصة من الجيل الثالث، ويشار إليها عموما باسم قارب من الجيل الرابع بسبب التعديلات الشاملة، ويتم تشغيلها بواسطة مفاعلين نوويين للمياة، واثنين من التوربينات البخارية بقوة 50000 حصان، وأربعة مولدات توربينية بقوة 3200 كيلو واط، وهذا يوفر للقارب القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 22.2 كيلو مترا في الساعة على السطح و27 كيلو مترا في الساعة تحت الماء.

وفي تكوينها الحالي، تمتلك ديمتري دونسكوي 20 قاذفة لصواريخ بولافا البالستية الروسية "RSM-56"، وهي مجهزة أيضا بستة أنابيب طوربيد مقاس 533 مم (21 بوصة) وطوربيدات من النوع 53.

ولا يزال مستقبل هذه الغواصة الروسية غير معروف تماما، حيث بدأت البحرية الروسية في استبدال المركبات القديمة بغواصات بوري (Borie).