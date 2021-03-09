وسائل إعلام تكشف عن القدرات القتالية لـ "أرماتا الأوكرانية"...فيديو وصور

يمكن أن تصبح الدبابة "أوبيكت 477" التي تم تطويرها في نهاية القرن الماضي في أوكرانيا، منافسًا جديرًا لـ "أرماتا" الروسية، حسب الموقع الأمريكي "ديفينس بلوغ".

وأشار الموقع إلى أن المصممين الصينيين عرضوا الدبابة الأوكرانية السرية "مولوت" أو "أوبيكت 447" التي طورها مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في خاركوف

يُظهر الفيديو الذي تم نشره في الإنترنت بوضوح ما كان يمكن أن تصبح عليه هذه الدبابة القتالية إذا لم يدمر المصممون الأوكرانيون هذا المشروع.

على وجه الخصوص، كان من المقرر أن يتم تجهيز "أوبيكت 477" ببرج غير مأهول بمدفع أملس 152 ملم 2A73 ، والذي يتم تشغيله بشكل آلي. في الوقت نفسه، يوجد في البرج حجرة تتسع لـ 42 قذيفة، 10 منها جاهزة للاستخدام ولا تتطلب إعادة التحميل. يسمح المدفع الرئيسي بإطلاق صواريخ موجهة بعيدة المدى مضادة للدبابات. تم تجهيز الدبابة أيضًا بأسلحة مساعدة، بما في ذلك مدفع أوتوماتيكي بسبطانة واحدة 30 ملم.

أما بالنسبة لحماية المركبة القتالية، فقد تم تجهيز بدن الدبابة بنظام درع معياري مصنوع من الفولاذ والتيتانيوم والسيراميك والمواد المركبة باستخدام حماية ديناميكية مدمجة ومنظومة تشويش إلكتروني وبصري "شتورا". يتم تغطية الجزء الأمامي والجوانب بدروع تفاعلية لتوفير حماية إضافية ضد قاذفات القنابل المضادة للدبابات.

وتجدر الإشارة إلى أن "أوبيكت 477" تم تطويرها في خاركوف من 1993 إلى 2000. ومع ذلك، فإن تسليحها يبدو متقدمًا جدًا حتى بمعايير اليوم. في السابق، أبدت روسيا أيضًا اهتمامًا بمشروع الدبابة المحدثة. ومع ذلك، قررت موسكو بعد ذلك التخلي عن هذا المشروع لصالح ابتكاراتها الخاصة وتوقفت عن التمويل. وضع هذا القرار نهاية لتاريخ مشروع واعد. لا يمكن لأوكرانيا مواصلة العمل بمفردها، وبالتالي كان لا بد من تجميد المشروع. حاولت لبعض الوقت العثور على مستثمر أجنبي، لكن دون جدوى.

قبل عدة سنوات، زعمت أوكرانيا أن دبابة تي-14 "أرماتا" الروسية ليست سوى نسخة حديثة من "أوبيكت 477"، والتي تلقت حشوة إلكترونية أكثر حداثة. ومع ذلك، نفى خبراء عسكريون لاحقًا هذه الرواية، مشيرين إلى أنه لا يوجد شيء مشترك بين الدبابات.