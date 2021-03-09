البحرية الصينية تحصل على مدمرة جديدة

أقيمت في القاعدة البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تشينغداو، مراسم تسليم السفينة إلى الأسطول، حسب موقع "بوليت روس".

تم تسمية المدمرة الجديدة لاسا. وجرى بناؤها في شركة China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

توجد ست مدمرات أخرى من نفس النوع حاليًا في مراحل مختلفة من البناء والاختبار. تم عرض السفينة الرئيسية من المشروع "نانتشانغ" لأول مرة في أبريل/ نيسان 2019، خلال العرض البحري المكرس للذكرى السبعين لبحرية جيش التحرير الشعبي.

تم نقل المدمرة إلى الأسطول الصيني في 12 يناير/كانون الثاني من العام الماضي. المدمرات من نوع 055 لها إزاحة تصل إلى 14.5 ألف طن. يبلغ طول الهيكل 183 مترا وعرضه 20 مترا. من حيث الحجم، فهي في المرتبة الثانية بعد مدمرات Zumwalt الأمريكية.

السفينة مسلحة بصواريخ HQ-9B المضادة للطائرات بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ HQ-26 الواعدة وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن.