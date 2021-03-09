"صنع كلاشنيكوف"...مسدس "ليبيديف" يجتاز الاختبارات بنجاح..فيديو

أعلنت شركة "كلاشنيكوف"، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت بنجاح الاختبارات الحكومية لمسدس ليبيديف الواعد "ريس"، الذي تم تطويره وفقا لطلب الحرس الوطني الروسي.

وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان إنه "في فبراير 2021، نجح مسدس "ليبيديف" باجتياز الاختبارات الحكومية وتم تطوير المسدس وفقا للطلب التكتيكي والفني لـلحرس الجمهوري الروسي في إطار أعمال تصميم" وتطوير مسدس واعد عيار 9x19 ملم بقدرات تكتيكية موسعة، رمز "ريس".

وأضاف البيان: "إن اللجنة الحكومية وافقت على نتائج اختبارات المسدس وأوصت باعتماده".

وقال أليكسي بيزوبيكوف، نائب مدير الحرس الوطني الروسي، الذي حضر الاختبارات، إن "العمل على تطوير مسدس ليبيديف بدأ في عام 2017 ... واكتملت الاختبارات بنتيجة إيجابية".

بدوره، المدير العام لمجموعة شركات كلاشنيكوف، دميتري تاراسوف، أعلن أنه على الرغم من أن تطوير المسدس جاء بناء على طلب من الحرس الوطني، نأمل أن يكون محل اهتمام إدارات وهيئات أخرى.