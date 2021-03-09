واشنطن ترسل إلى أوروبا أحدث مدافع

أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 30 قطعة من معدات المدفعية إلى ألمانيا، بما في ذلك أحدث التعديلات للمدافع الذاتية الحركة M109A7 Paladin، حسب موقع "بوليت روس".

وهكذا، تعمل واشنطن على تعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا. بالإضافة إلى منشآت المدفعية الذاتية الحركة، وصلت المدفعية الميدانية الأمريكية وعدة أطنان من الذخيرة للمدافع إلى أراضي ألمانيا عن طريق البحر.

بعد اكتمال التفريغ في الميناء، تم إرسال المعدات للتخزين في منطقة قاعدة عسكرية بالقرب من مانهايم. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد، في ما يسمى بثكنة كولمان، مقر لواء الدعم الميداني 405 التابع للجيش الأمريكي. في المستقبل القريب، من المخطط إجراء تدريبات عسكرية أمريكية بالذخيرة الحية باستخدام مدافع ذاتية الحركة M109A7 Paladin.

من المتوقع أيضًا إرسال المدافع الأمريكية إلى بولندا. حسب وسائل الإعلام المحلية، من المخطط وصول جزء من المركبات القتالية من مانهايم إلى قاعدة باويدز العسكرية التي يتم بناؤها. ولم يعلق البنتاغون على احتمال نقل بالادين إلى أراضي دولة أجنبية.