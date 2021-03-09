صحيفة: دبابة "تي-90" المحدثة الروسية الأكثر فتكا في العالم

قد تصبح دبابة "تي-90" المحدثة الأكثر فتكا في العالم، حسبما جاء في الصحيفة الهندية EurAsian Times.

يعتقد مؤلف المنشور، منسي أستخانة، أن "تي-90إم" هي واحدة من أكثر دبابات القتال موثوقية في التاريخ الحديث.

يقول المنشور: "تفتخر دبابة تي-90إم "بروريف" الجديدة بالعديد من التقنيات المتقدمة التي تجعلها أقوى وأسرع وأكثر فتكًا".

يشير المؤلف إلى أن النسخة المحدثة من المركبة القتالية قد حسنت الحماية ضد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، مما يزيد من قدرتها على الصمود بشكل عام. كتب منسي استخانة أن الدبابة، الملقبة "بروريف-3"، ستصبح أحدث نسخة من نسخ التصدير تي-90إم إس.

تم تجهيز الدبابة المحدثة ببرج جديد بمدفع قوي 125 ملم، مما يسمح باستخدام ذخيرة وصواريخ أكثر حداثة وقوة قادرة على ضرب العدو على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات. تم تحديث برج تي-90إم بشكل كبير وتزويده بنظام جديد للتحكم في إطلاق النار من طراز "كالينا" مع نظام تصويب متكامل.

تم تجهيز الدبابة الجديدة بمحرك يوفر زيادة ملحوظة في الأداء V-92S2F بقوة 1130 حصانا بدلا من محرك V-84MS بقوة 840 حصانًا، والذي تم استخدامه في دبابة تي-90 الأصلية.

وخلص منسي أستخان إلى أن دبابة تي-90إم المحدثة ستصبح الدبابة الأكثر فتكًا في العالم بفضل استخدام التقنيات الجديدة.