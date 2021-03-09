المنتج الأكثر مبيعا... من حصل على دبابات "تي-72" السوفيتية المتبقية في أوكرانيا

بعد الاستيلاء على ممتلكات المناطق العسكرية للجيش السوفيتي الواقعة على أراضي أوكرانيا، بدأ رجال الأعمال المحليون تجارة نشطة في الأسلحة والمعدات العسكرية.

لفترة طويلة، كانت أكثر السلع مبيعا هي دبابات من سلسلة "تي-72"، التي كان هناك أكثر من ألف قطعة منها. وفقًا لتقديرات مختلفة، تم تصدير هذه الدبابات لأكثر من اثنتي عشرة دولة. فقط جورجيا استحوذت على أسطول مكون من 90 دبابة.

حصل السودان وجنوب السودان على 60 و77 من "تي-72" على التوالي.

Pictures of soviet made T-72 AV main battle tanks with its Kontakt - 1 explosive reactive armor blocks on the hull and the turret of the South Sudanese 🇸🇸 military. pic.twitter.com/rsEcvrviQH — Hammer Of War (@HammerOfWar5) March 8, 2021

في عام 2008، اختطف قراصنة صوماليون السفينة الأوكرانية Faina التي ترفع علم بليز، والتي، كما اتضح، كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي زي "بي أو-4" وراجمات "بي إم-21" "غراد" و33 دبابة.

اتضح أن كل هذا كان مخصصًا لجنوب السودان، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

تم استخدام هذه التقنية لاحقًا في صراع حدودي قصير ولكنه مرير بين السودان وجنوب السودان في عام 2012.

كان أكبر مشتر لهذه الدبابات هو الجيش الإثيوبي. بالإضافة إلى "تي-72بي1"، حصلت أيضًا على "تي-72 أو أ 1" بمحركات ديزل ثنائية الأشواط بقوة 1050 حصانا.

لم تنجح محاولة بيع "تي-72 أ" للجزائر، فقد فضلت وزارة الدفاع في هذا البلد التعاون مع روسيا.