مقاتلات "إف-15" السعودية في مناورات مع قاذفات "بي-52" الأمريكية... صور

وقالت الدفاع السعودية في بيان، إن "هذا التمرين يبرز القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أصدرت، أمس الأحد، بيانا بشأن عبور قاذفات نووية لأجواء 3 دول بالشرق الأوسط ضمن دورية جوية متعددة الجنسيات تشمل مقاتلات من عدة دول في المنطقة.

وقال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، "قامت اليوم قاذفتان من طراز "بي-52 إتش" ستراتوفورتريس، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية بـ "دورية جوية" متعددة الجنسيات في أجواء الشرق الأوسط لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن مقاتلات أمريكية ومقاتلات من عدة دول بالمنطقة رافقت قاذفات القنابل الأمريكية في مراحل مختلفة من الرحلة شملت إسرائيل والسعودية وقطر.

وأوضح البيان أن القوات الجوية الأمريكية تقوم بشكل دوري بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسؤوليتها لتلبية متطلبات المنطقة والتدريب والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية.

وذكر البيان أن عمليات النشر المؤقت للقاذفات النووية الأمريكية في المنطقة بدأ عام 2015 بصورة تتكرر كل عام، مشيرا إلى أن هذا الانتشار الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد، هو الرابع في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.