تبقى في الخدمة حتى 2090… فرنسا تطور 4 غواصات نووية جديدة

ومن المقرر أن تتسلم البحرية الفرنسية الغواصة الأولى بحلول عام 2035 بينما سيتم تسليم الغواصات الثلاثة الأخرى خلال 15 عاما بمعدل غواصة كل 5 سنوات، وفقا لما ذكرته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

وتعرف الغواصات الأربع في فرنسا باسم "سنل" (SNLE)، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن تظل الغواصات الجديدة في الخدمة حتى عام 2090.

ولفتت المجلة إلى أن أهم ما يميز الغواصات الجديدة إضافة إلى كونها مزودة بصواريخ نووية، هو أنها ستحمل جهاز "سونار" لكشف الأهداف المعادية يتم تثبيته في مقدمة الغواصة، إضافة إلى تقنيات الكشف عن الغواصات المعادية عن طريق بصمة الصوت.

وسيكون وزن الغواصة الفرنسية الجديدة أكبر وهيكل أطول، مقارنة بغواصات "تريومفانت" النووية الموجودة في الخدمة مع البحرية الفرنسية منذ عام 1995، التي من المقرر أن تخرج من الخدمة في خمسينات القرن الحالي.

© AFP 2021 / JEAN-PAUL BARBIER غواصة "سنل" الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035

وستكون الغواصة الجديدة أكثر هدوءا ولديها قدرة أكبر على حماية نفسها ضد التهديدات البحرية، إضافة إلى تجهيزها بقدرات تقنية تمكنها من التخفي من أجهزة الكشف الخاصة بالغواصات المعادية.

© AFP 2021 / HANDOUT غواصة "سنل" الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035

وتمثل الغواصات أخطر سلاح عرفه العالم، وأكثر القطع البحرية قدرة على التخفي لقدرتها على العمل في أعماق البحار، بعيدا عن أي تهديد من البر أو الجو أو حتى من سفن السطح.

ويوجد نوعان من الغواصات هما الغواصات النووية وغواصات الديزل، ولكل منها ميزة خاصة، فبينما تكون أهم مميزات الغواصات النووية هي القدرة على البقاء لفترات طويلة دون إعادة التزود بالوقود، فإن غواصات الديزل تتميز بهدوئها القاتل، الذي يسمح لها بالاقتراب من العدو بصورة كبيرة دون أن يتم اكتشافه.