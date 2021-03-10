روسيا تطور صاروخا لاصطياد طائرات مسيرة عالية السرعة

طور العلماء الروس وحصلوا على براءة اختراع لصاروخ اعتراضي للطائرات المسيرة العالية السرعة. سوف يلتقط الصاروخ الطائرات المسيرة باستخدام شبكة اعتراضية، بحسب موقع "روس بوتينت".

ابتكر علماء من معهد أبحاث الفيزياء التقنية لعموم روسيا من مدينة سنيجينسك هذا الاختراع.

يرسل الصاروخ، المزود بوحدة تحديد الاتجاه، حاوية بها شبكة مصيدة للهدف. عندما يتم الكشف عن هدف، "تتمدد" الشبكة وتصطاد الطائرة المسيرة.

الاختلاف الرئيسي عن الأجهزة الأخرى هو السبطانات التلسكوبية والقابلة للمناورة لإطلاق الشبكة. تسمح الدراسات الجديدة، وفقًا للمبدعين، بتقليل وقت التصويب وزيادة دقة إلقاء الشبكة.

من المقرر اختبار الحسابات النظرية باستخدام نموذج أولي لمجمع لمكافحة الطائرات المسيرة العالية السرعة.