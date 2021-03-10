لقطات نادرة لصاروخ نووي سوفيتي يتمركز على السكك الحديدية...فيديو

لفتت بوابة Drive الانتباه إلى جزء من مقطع فيديو عن الصاروخ السوفيتي "إم بي إر إر تي-23 أو تي تي خي" (مولوديتس)، نُشر في 9 مارس/ آذار على تويتر.

Since we’re doing nuclear train things, the rail version of the SS-24 Scalpel had an inflatable nose cone. @nuclearkatie @NuclearAnthro @SmittySec pic.twitter.com/5y6pVcEXv9 — Chase (@ChalexTheGreat) March 9, 2021

يتذكر المؤلف أن الاتحاد السوفيتي كان البلد الوحيد الذي صنع صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يتمركز على السكك الحديدية.

كان لديه ميزة واحدة غير عادية. كانت مقدمة الصاروخ قابلة للنفخ (قابلة للطي في الإصدارات اللاحقة). كان الصاروخ الباليستي العابر للقارات أطول من عربة سكة حديد عادية. ومع ذلك، وجد المصممون حلاً لوضعه هناك، مع الحفاظ على الخصائص الديناميكية الهوائية للصاروخ بعد الإطلاق.