"القرش الأبيض - 21"... مناورات بحرية بين فرنسا والسعودية... صور

تنفذ القوات البحرية السعودية تمرينات عسكرية مشتركة مع وحدات من البحرية الفرنسية، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن القوات البحرية الملكية السعودية أعلنت أنها تنفذ مع نظيرتها الفرنسية تمرينا بحريا مشتركا.

#القوات_البحرية_الملكية_السعودية ونظيرتها الفرنسية تنفذان التمرين البحري الثنائي المختلط ( القرش الأبيض -21 ) ويأتي هذا التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة. pic.twitter.com/dnJsnTfW37 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) March 10, 2021

وكتبت: "البحرية السعودية ونظيرتها الفرنسية تنفذان التمرين البحري الثنائي المختلط، الذي يحمل اسم "القرش الأبيض - 21".

وتابعت: "يأتي هذا التمرين لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة".

ونشرت الوزارة مجموعة من الصورة الخاصة بالتدريب البحري، الذي تشارك فيه وحدات بحرية من الدولتين.