مجلة: مقاتلة "سو-27" أسوأ كابوس لحلف الناتو

يعتقد الصحفي والكاتب العسكري بولاية ميشيغان الأمريكية بيتر سوتشيو، أن الطائرة المقاتلة الروسية "سو-27" هي أسوأ كابوس لحلف الناتو. نُشرت مقالته " ناشيونال إنتيريست" (The National Interest) في 9 مارس/ آذار.

يذكر المؤلف أن مقاتلة "سو-27" ذات المحركين الفائقة القدرة على المناورة طورها الاتحاد السوفيتي ردا على مقاتلات الجيل الرابع الأمريكية مثل "F-14" و"F-15".

آخر مقاتلة من طراز سو-27 كانت مقاتلة "فلانكر". دخلت خدمة القوات الجوية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في عام 1985. تم تطويرها لتدمير المقاتلات الأمريكية في سماء أوروبا الوسطى في حالة نشوب صراع بين الناتو وحلف وارسو. أيضًا، تم استخدام سو-27 لدوريات في المجال الجوي للاتحاد السوفيتي ومحاربة الغزو المحتمل للقاذفات الأمريكية، بما في ذلك B-52 وB-1. بالإضافة إلى ذلك، كانت مهمة المقاتلة هي مرافقة الطائرات الثقيلة السوفيتية مثل تو-95 وتو-22 وتو-160.

في البداية، لم تكن الطائرة سو-27 مخصصة للتصدير، لكنها أصبحت بعد ذلك واحدة من أكثر المقاتلات التي تصدر في العالم.

وقال سوتشيو إنه في العام الماضي، تم إرسال سو-27 مرات عديدة لاعتراض و"مرافقة" الطائرات الأجنبية التي كانت تقترب من الحدود الجوية لروسيا. حتى الآن، تظل المقاتلات مكونًا رئيسيًا للدفاع الجوي الروسي.