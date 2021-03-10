شويغو يبحث مع نظيره الأرميني التعاون العسكري الثنائي والوضع في قره باغ

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، هاتفيا مع نظيره الأرميني، فاغارشاك هاروتيونيان، التعاون العسكري التقني، إضافة الى الوضع في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى مختلف جوانب التعاون العسكري التقني الثنائي، والوضع الحالي في المناطق التي تقوم فيها قوات حفظ السلام الروسية بمهام في قره باغ، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.