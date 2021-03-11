أسرع من المقاتلات الاعتراضية... روسيا تختبر قاذفة صواريخ جديدة

سلم مصنع الطائرات في مدينة قازان أول طائرة من طراز "تو-160إم" إلى مركز اختبار الطائرات في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مؤسسة التكنولوجيا "روستيخ" التي تتولى إدارة صناعة الطائرات في روسيا عبر شركة حكومية تابعة لها، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إن أول طائرة "تو-160إم" أقلعت من المطار التابع لمصنع الطائرات في مدينة قازان ووصلت إلى جوكوفسكي في ختام الرحلة الجوية الناجحة.

وأشارت إلى أن طائرة "تو-160إم"، وهي قاذفة صواريخ جديدة، مزودة بـ4 محركات جديدة من طراز "إن كا-32-02" ومعدات الطيران الجديدة، وكانت قد اجتازت اختبارات أجريت لها في المصنع بنجاح.

وتمت صناعة قاذفة الصواريخ الجديدة في سياق تطوير طائرة "تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء". وتتحلى طائرة "تو-160إم" بمواصفات محسنة. فمثلا، تسنطيع الطائرة الجديدة التحليق بسرعة تبلغ 2000 كيلومتر في الساعة، ولهذا يمكنها أن تنفلت من المقاتلات الاعتراضية المعادية وتجتاز مجال عمل مضادات الطيران المعادية بسهولة.

ودامت الرحلة الاختبارية الأولى التي أنجزتها طائرة "تو-160إم" في سماء قازان على ارتفاع 6000 متر في نهاية العام الماضي، خلال ساعتين و20 دقيقة.