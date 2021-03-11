الجيش الفلبيني يتدرب على استخدام نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "سبايدر"

ولفت الموقع إلى أنه من المقرر أن تتسلم الفلبين 3 منظومات من هذا النوع خلال العام الجاري.
وتصنع إسرائيل نظام الدفاع الجوي "سبايدر" الذي يمكنه إطلاق صواريخ "أرض - جو" قصيرة المدى في زمن قياسي يناسب سرعة التهديدات التي تمثلها الأسلحة الهجومية الحديثة.
ويمكن للنظام الدفاع الإسرائيلي الاشتباك مع الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، ويمكن استخدامه في مواقع ثابتة أو على منصات متحركة لحماية القوات البرية أثناء تقدمها.
ويوجد نوعان من هذه المنظومة، الأول قصير المدى ويطلق عليه "سبايدر - إس آر"، والنوع الثاني متوسطة المدى ويطلق عليه "سبايدر - إم آر"، ولكل منهما رادار خاصة يختلف عن الآخر في رصد الأهداف.
#PhilippineAirForce officers start training on Israeli #airdefense system #SPYDERhttps://t.co/LkK9EVqce5— Army Recognition (@ArmyRecognition) March 11, 2021
وتضم كل بطارية صواريخ من هذه المنظومة وحدة قيادة وسيطرة و6 وحدات إطلاق نار، وعربات مخصصة لإعادة الإمداد.
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