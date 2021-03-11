طائرة عام 2010 تبصر النور في روسيا... أين نشأت طائرة عام 2020؟

يضم قطاع الطيران حول العالم، طائرات كثيرة، من الصعب تحديد عددها، منها طائرات حصلت على شهرة واسعة، ومنها الآخر لم يحصل على إعجاب الخبراء.

ويصعب على الخبراء والمتخصصين تحديد الطائرات الأخّاذة الأكثر جاذبية في العالم بسبب التنوع الكبير وتعدد استخداماتها.

قامت مجلة "بوبولار ميكانيكس" الأمريكية باستعراض الطائرات المدنية والعسكرية التي ظهرت في العالم خلال الأعوام الأربعين الماضية لتختار الطائرات التي استحقت إعجاب خبراء العالم، خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة الطائرات الأخّاذة الأكثر جاذبية، بحسب المجلة المتخصصة الأمريكية، طائرات خرجت إلى حيز الوجود في روسيا مثل طائرة "آن-225 مريا" التي أبصرت النور في عام 1988 لتصبح أكبر طائرات العالم حجمًا وحمولةً.

ومنحت المجلة لقب "طائرة العام 2000" لطائرة روسية أخرى تحمل اسم "ميغ-1.44". وخرجت هذه الطائرة إلى حيز الوجود كطائرة تجريبية. وأحجمت روسيا عن صنع المزيد من هذه الطائرات بعد أن أظهرت تجربة أول نموذج تجريبي أن هذه الطائرة، التي تمثل الجيل الخامس من المقاتلات، تحتاج إلى تطوير قد يشكل عبئا ثقيلا على مخترعيها.

МАКС-2015. Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ 1.44, на базе которого возможно будет создан МиГ-35 pic.twitter.com/7AXwtNoMZP — Вежливые люди (@vezhlivo) August 25, 2015

وواصلت روسيا مسعاها إلى إنتاج مقاتلة الجيل الخامس حتى إنتاج الطائرة التي تحمل اسم "سو-57". وأصبحت هذه الطائرة طائرة العام 2010.

© Sputnik المقاتلة الروسية "سو-57"

أما بالنسبة للعام 2020 فقد وقع اختيار المجلة الأمريكية على طائرة خرجت إلى حيز الوجود في تايوان هي AIDC T-5 التي لا تحقق مهمتها كطائرة هجومية بشكل انفرادي بل تحتاج من أجل ذلك إلى التحليق ضمن مجموعة من الطائرات المهاجمة