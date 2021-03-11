"القنص الشاقولي"... اليابان تلقب طائرة روسية بـ"كاميكازي" بسبب قدراتها "الخارقة"... صور وفيديو

ونشرت بوابة "Yahoo" باللغة اليابانية، مقالا مفصلا عن هذه الطائرات الروسية بدون طيار ذاتية التفجير، أشار إلى ميزاتها وحصولها على اهتمام كبير في اليابان.

وحازت الطائرة الروسية من نوع "كوب – بلا" (Куб-БЛА) على إعجاب الخبراء بسبب قدرتها المذهلة في الطيران لفترات طويلة جدا مقارنة بنظيراتها من نفس الحجم والحمولة.

بالإضافة إلى ذلك، تتحرك الطائرة بسرعة عالية جدا تجعل من الصعب تتبعها وملاحظتها وتضرب بطريقة شاقولية مباشرة من الأعلى إلى الأسفل، ما منحها قدرات مباغتة من الصعب صدها بواسطة الأسلحة، بحسب المصدر.

وبحسب المقال، حصلت الطائرة الصغيرة على اهتمام واسع في اليابان ومنحها البعض لقبا غير رسمي "كاميكازي بدون طيار".

وتستطيع الطائرة رغم حجمها الصغير حمل شحنه تصل إلى حوالي 3 كيلوغرامات وتطير بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة كبيرة جدا بالنسبة لطائرات من هذا الحجم الصغير.

وتحلق الطائرة في الهواء لمدة 30 دقيقة، وبفضل هذه المدة، تتسع دائرة نصف قطر المساحة التي تستطيع تغطيتها بشكل كبير.

© Sputnik . Alexander Melnikov الطائرة المسيرة الانتحارية "كوب"

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطائرة سهلة النقل وسهلة الاستخدام، يتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة بنظام توجيه بالليزر، مما يزيد من دقة استخدامها.