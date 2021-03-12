صحيفة أمريكية تكشف عن ضربات إسرائيل ضد إيران في المياه الدولية

كشفت صحيفة أمريكية تفاصيل عن المواجهة غير المباشرة وغير المعلنة بين إيران وإسرائيل، وعن عدد الضربات التي تلقتها طهران خلال السنة الأخيرة من قبل تل أبيب في المياه الدولية.

وذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "​إسرائيل​ استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى ​سوريا​ كانت معظمها تنقل نفطا ​إيران​يا، خوفا من أن تمول أرباح ​النفط​ التطرف في ​الشرق الأوسط​ داخل جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران" على حد قولها.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنه "منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة بما في ذلك ألغاما بحرية، لضرب ​السفن الإيرانية​ أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في ​البحر الأحمر​ وفي مناطق أخرى من المنطقة"، مضيفة أنه "في وقت واصلت إيران تجارة النفط مع سوريا، وشحن ملايين البراميل في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا".

كما أكدت الصحيفة أن "بعض الهجمات البحرية استهدفت أيضا جهود إيران لنقل شحنات أخرى، من بينها أسلحة عبر المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يسبق الكشف عن الهجمات على ناقلات نفط إيرانية، إلا لأن بعض المسؤولين الإيرانيين أبلغوا عن بعضها في وقت سابق وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيلي".