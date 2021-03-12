روسيا تتفاوض مع عشرات الدول لبيع أنظمة "إس400" و"بانتسير"

كشف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن نحو 4 - 5 دول تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، وعشر بلدان أخرى تبحث مع موسكو شراء منظومة الصواريخ المدفعية "بانتسير-إس1" .

وقال شوغاييف، اليوم الجمعة، خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لدينا عدد كبير من الطلبات، نحن ندرسها كلها".

وأضاف شوغاييف، قائلا: "هناك 4-5 دول بالتأكيد مهتمة بمنظومة "إس-400"، وعشرة طلبات على أنظمة بانتسير".

وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" لأول مرة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" نظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي المحدث "بانتسير - إس1إم".

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "لأول مرة، تم عرض نظام الدفاع الصاروخي بانتسير - إس1إم المحدث الذي أثبت كفاءته في سوريا".

وبحسب البيان تم تعديل نظام الدفاع الجوي الصاروخي بناءً على نتائج الاستخدام القتالي ضد الإرهابيين في سوريا.

وأوضح البيان أن المطورين أضافوا لنظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي رادارا جديدا يوفر نطاقا أكبر للكشف عن الأهداف الديناميكية الهوائية تصل حتى 75 كيلومترًا، كما تم زيادة مدى التدمير إلى 40 كيلومترًا