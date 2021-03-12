روسيا تنفرد بامتلاك دبابة متقدمة

تُجري روسيا حاليًا اختبارا رسميا لآليات مدرعة جديدة تعتمد على العربة المجنزرة المبتكرة التي تحمل اسم "أرماتا"، منها دبابة "تي-14 أرماتا".

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية ستبدأ استلام دبابات "أرماتا" في العام المقبل 2022.

وذكرت صحيفة "أوراسيا تايمز" الهندية تعقيبا على ما أعلنه وزير الدفاع الروسي، أن الجيش الروسي يحصل على دبابة تتفوق على جميع الدبابات الأخرى المتوفرة في العالم، مشيرة إلى أن دبابة "أرماتا" الروسية هي الدبابة الأولى والوحيدة التي تمثل الجيل الصاعد من الدبابات.

ومن أهم مميزات دبابة "أرماتا" خلو برجها من طاقم بشري، حيث يتواجد طاقمها في قمرة مدرعة معزولة داخل جسم الدبابة بعيدا عن مخزن ذخائرها، وإمكانية التحكم فيها عن بعد. وتدل هذه وغيرها من مزايا الدبابة الروسية الجديدة على مدى تقدم صناعة المدرعات في روسيا.

ورأت الصحيفة، أن دبابة "أرماتا" الروسية ترمي قفاز التحدي أمام دبابة "أبرامز" التي هي دبابة الجيش الأمريكي الأساسية.

وأشارت إلى أن دبابة "أرماتا" تملك أوراقا رابحة كثيرة لعل أهمها منظومة الحماية النشطة التي تحمي الدبابة ضد جميع أنواع المقذوفات المضادة للدروع.

ونوهت إلى أن كل ذلك يجعل دبابة "أرماتا" تتقدم على جميع مدرعات العالم الأكثر تطورا.