كيف استولى الجيش الفيتنامي على أسلحة أمريكية حديثة... صورة

اعتبرت أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "بي جي إم-71 تاو"، التي دخلت خدمة الجيش الأمريكي في أوائل السبعينيات، في غاية الفاعلية وفي الوقت نفسه سلاحًا سريًا.

بدأت القوات المسلحة الأمريكية استخدام الصواريخ الموجهة من نوع "بي جي إم-71 تاو" في جنوب فيتنام في عام 1972، بحسب الموقع العسكري الروسي "روسكويه أروجيه".

في نفس الوقت، قامت القوات المعارضة للغزاة باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدروع السوفيتية من نوع "ماليوتكا".

وتمكنت القوات الفيتنامية الاستيلاء على معدات إطلاق الصواريخ الموجهة الأمريكية الجديدة بالإضافة إلى الصواريخ نفسها جنوب فيتنام بعد انسحاب أحد أفواج المشاة الأمريكي من المنطقة ذلك العام.

"Tobacco pipe"



Soldiers of Vietnam People Army inspecting a newly-captured BGM-71 TOW. The Army came into the possession of a dozen missiles and associated equipment after the fall of Firebase Ross in Que Son Valley in August/1972 (four months after its first combat use). pic.twitter.com/KXt4DF0BKI — Lee Ann Quann (@AnnQuann) March 11, 2021

وتُظهر الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يقوم مقاتلو الجيش الشعبي الفيتنامي بفحص الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها حديثًا والتي صنعها المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

ولا يوجد دليل على أن هذه الأسلحة تم استخدامها ضد دبابات العدو "إم 41" و"إم 48" و"إم 113". وفي وقتنا هذا يتم عرض الأسلحة المستولى عليها خلال الحرب في المتاحف الفيتنامية. ومن الجدير الذكر أن هناك نماذج لمعدات عسكرية أمريكية لا تزال في خدمة الجيش الفيتنامي.