مروحيات "الصياد الليلي" الروسية تتدرب على مكافحة الطائرات المسيرة

بدأت أطقم المروحيات الهجومية "مي-28إن" والمعروفة باسم "الصياد الليلي" التابعة لفوج طيران الجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، ممارسة مهاراتهم في مكافحة الطائرات المسيرة، حيث يتم تدريب الطيارين في الليل وعلى ارتفاعات منخفضة للغاية.

ووفقًا للدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية، تمت الرحلات في حقل التدريب أرزغيرسكي الجوي في إقليم ستافروبول.

وقالت الخدمة الصحفية: "تم استخدام مجموعه من 12 مروحية هجومية "مي-28إن" أو "الصياد الليلي".

وأشارت إلى أن الرحلات الجوية تمت على ارتفاعات من خمسة إلى 500 متر، وتدرب الطيارون على إجراءات لتجاوز وسائل الدفاع الجوي، مع مراعاة خصوصيات التضاريس.