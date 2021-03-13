مقاتلة الجيل الخامس التركية تحلق في 2025

أعلن المدير العام لشركة الطيران التركية الرائدة TUSAŞ ، تيميل كوتيل، لوكالة "سبوتنيك" أن المقاتلة الوطنية التركية ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025، ومن المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة التركية في عام 2029.

وقال كوتيل: "أحد أهم مشاريعنا في الوقت الحاضر هو مشروع الجيل الخامس للمقاتلات الوطنية، والذي سينقل بلادنا إلى مستوى جديد في صناعات الطيران والدفاع. مقاتلتنا ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025، وفي عام 2029 نتوقع تسليح القوات المسلحة التركية بها".

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ووفقا لكوتيل، فإن الشركة التي يرأسها سلمت 20 طائرة مسيرة من طراز ANKA للقوات التركية وتعتزم مواصلة تسليمها في المستقبل، وأوضح: "لقد سلمنا مؤخرًا المروحية الهجومية Faz 2 إلى المقر الرئيسي للأمن، والمجهز بتقنيات الجيل التالي التي من شأنها تحسين القدرة القتالية للعمليات على الأرض ونقلها إلى مستوى جديد. وسنكمل العمل مع أخذ احتياجات القوات المسلحة في الاعتبار. من أجل زيادة قدرتها على المناورة وكفاءة العمليات".

وعلق على مشاركة TUSAŞ في مشروع تحديث مقاتلة إف-16 قائلا: "تتمتع شركتنا بخبرة كبيرة في العمل مع إف-16. يشمل المشروع زملائنا الذين عملوا مع هذه الطائرات لأكثر من 30 عامًا، فيما يواصل مهندسونا العمل لتحسين تصميم طائرة Block 30 التابعة للقوات الجوية التركية، كما زدنا وقت طيران طائرات إف- 16 التابعة للقوات الجوية من 8 آلاف إلى 12 ألف ساعة".