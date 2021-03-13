صحيفة: سباق تسلح جديد بسبب الروبوتات القتالية

وكتبت صحيفة "دير شبيغل"، إن هذا يثير السؤال: هل من الممكن والضروري والمسموح استخدام أنظمة التحكم الذاتي في الحروب، وهل سيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد؟

أي شخص سبق له العمل على جهاز كمبيوتر، وعانى من تعطله وتحديثاته الغريبة، سوف يعتبر فكرة أن الآلات قادرة على حل قضايا حياة وموت الناس أمرًا سخيفًا. ومع ذلك، وفقا للصحيفة، فإن ثورة تحدث الآن في التكنولوجيا العسكرية الثالثة بعد اختراع البارود والأسلحة النووية.

كما تلاحظ الصحيفة، فإن أحد التقارير التحليلية لمكتب تقييم التكنولوجيا التابع للبوندستاغ الألماني يقول إن "التقدم التكنولوجي المذهل الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وضع فكرة الأسلحة ذاتية التشغيل على شفا التنفيذ ".

لكنهم يتحدثون عن هذا ليس فقط في ألمانيا، حيث يناقشون أيضًا ما ستجلبه الرقمنة إلى المجال العسكري، بما في ذلك في الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، تم تقديم التوصيات إلى الرئيس جو بايدن والكونغرس من قبل هيئة استشارية موثوقة في وزارة الدفاع الأمريكية.

ويفحص التقرير النهائي للجنة مسألة الدور الذي يجب أن تلعبه أمريكا في المستقبل في تطوير واستخدام أنظمة الأسلحة المستقلة. وفقًا لرئيس اللجنة، الرئيس السابق لشركة "غوغل" إيريك شميدا، يجب أن تحتل الولايات المتحدة مكانة رائدة تمامًا في هذا المجال، وإلا ستأخذها الصين. من المفترض ألا تتحكم الآلات في الأسلحة النووية فقط، بل في مجالات أخرى، إن الترويج الفعال للتقنيات ذات الصلة له أهمية استثنائية.

وقال التقرير: "يجب على الولايات المتحدة الآن اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي واستثمار المزيد من الموارد بشكل كبير في الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وهذا ضروري لحماية أمن البلاد والحفاظ على ازدهارها وضمان مستقبل الديمقراطية".

وأضاف أن فرض حظر دولي على مثل هذه الأسلحة لا يلبي مصالح البلاد، لأن الخصوم الاستراتيجيين الرئيسيين لن يلتزموا به.

ويجب على أمريكا أن تستثمر في هذا المجال قدر الإمكان من أجل الحفاظ على تفوقها على دول مثل روسيا وخاصة الصين، واستخدام هذا التفوق لتعزيز الاستقرار، أي لتسليح نفسها باسم السلام. ومع ذلك، ينظر بعض الخبراء إلى هذا المنظور بشكل نقدي.

تقول أنجا دالمان من مؤسسة برلين للعلوم والسياسة: "إننا ندخل من جديد في سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين وروسيا". وفقًا لها، يعتقد الأمريكيون أنهم قادرون على الحفاظ على تفوقهم التكنولوجي وتعميقه، لكن هذا أمر مشكوك فيه للغاية.

يقول فرانك سوير، من جامعة بوندسوير في ميونيخ: "هناك شكوك جدية حول عقلانية هذا الاتجاه السائد".

في الولايات المتحدة، هناك أيضًا المزيد من الانتقادات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وليس فقط من المعسكر السلمي. المعارضة، على سبيل المثال، ماري كامينغز، واحدة من أوائل الطيارين الإناث الذين قادوا طائرات مقاتلة من طراز F / A-18، تعمل اليوم في أنظمة الأسلحة المستقلة في جامعة ديوك. وفقا لها، فإن معظم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها من قبل الشركات التجارية.

وفقًا لها، الذكاء الاصطناعي مهم في المجال العسكري، وسيظل كذلك، لكن الفكرة الهستيرية لقدراته الضخمة المفترضة خاطئة.

وخلص التقرير إلى أن خطر حدوث سباق تسلح في مجال الأسلحة المستقلة أمر حقيقي، لكن هناك شكوك حول مزاياها العسكرية، وربما يتوصل الرئيس بايدن إلى نفس النتيجة. وأوضح في بداية رئاسته أن موضوع الحد من التسلح مهم، لذلك اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد معاهدة ستارت 3. لهذا السبب يقول الباحث سوير: "أستطيع أن أتخيل أنه سيكون هناك زخم متجدد من حكومة بايدن بشأن المفاوضات وأنظمة الأسلحة المستقلة".