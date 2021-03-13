مجلة: الغواصة الروسية الصينية تقلق الولايات المتحدة

كتب مؤلف المنشور، ستيفن سيلفر، أن قوة الصين هي موضوع رئيسي للنقاش في إدارة بايدن.

وجاء في المنشور أن "الولايات المتحدة قلقة من أن تتمكن روسيا والصين من بناء غواصة شبح معًا".

يتذكر الكاتب أنه في أغسطس/أب من العام الماضي، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول رغبة روسيا والصين في بناء غواصة غير نووية بشكل مشترك من جيل جديد. بالطبع، مثل هذا البيان الصاخب لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد. كان رد فعل المجتمع الدولي في ذلك الوقت يعتمد بشكل أساسي على افتراضات حول شكل الغواصة التقليدية بالضبط. اقترح بعض الخبراء أن جمهورية الصين الشعبية ستوفر محطة الطاقة، وستوفر روسيا الباقي.

يشير سيلفر إلى أن روسيا والصين مستعدتان لإظهار قوتهما العسكرية على المسرح العالمي. من المعقول أن نفترض أن الغواصة المبنية بشكل مشترك سيكون لها تأثير كبير على الاستراتيجية البحرية العالمية. ومع ذلك، في الوقت الحالي، هناك القليل من المعلومات الجديدة في وسائل الإعلام حول هذا العمل الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية وروسيا. وفقًا للكاتب، قد يشير هذا إلى أن المشروع يتقدم ببطء أو ربما تم تعليقه.

ويشير مؤلف المنشور إلى أن "احتمال وجود غواصة مشتركة غير نووية يثير حاليًا أسئلة أكثر من الإجابات".

ومع ذلك ، فإن رغبة موسكو وبكين في بناء غواصة مشتركة يجب أن تقلق منافسيهما مثل الولايات المتحدة والهند.

يحذر ستيفن سيلفر: الغواصة الروسية الصينية مشروع خطير يجب على الولايات المتحدة مراقبته عن كثب.