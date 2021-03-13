الجليد والنار.. راجمات "غراد" تطلق النار في القطب الشمالي... فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية تقريرا عن التدريبات في حقل التدريب شاري في مقاطعة مورمانسك، وشاركت فيها راجمات اللهب "غراد".

قبل إطلاق النار، تم إطلاق رصاصة من بندقية هوائية خاصة، واستطاع المدفعيون حساب المسار بدقة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار مسار الرصاصة تحت تأثير الرياح.

وكان من المهم أيضًا معرفة درجة حرارة الهواء والقذائف، يمكن أن يؤثر الصقيع في القطب الشمالي على دقة التصويب.

نتيجة لذلك، نجحت "غراد" في التعامل مع المهمة - لقد دمرت أهدافًا على مسافة خمسة كيلومترات، وغطى إطلاق النار مساحة تقارب 16 هكتار.