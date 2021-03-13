بعد وصول مقاتلاتها إلى اليونان... معلومات عن القوات الجوية السعودية

وصلت مجموعة من المقاتلات الحربية السعودية إلى اليونان للمشاركة في مناورات عسكرية تنطلق خلال أيام، ونشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو وصورا توثق اللحظات الأولى لوصولها.

وقال بيان الوزارة ، على "تويتر"، اليوم السبت، إن مقاتلات سعودية من طراز "إف - 15" وصلت قاعدة سودا اليونانية في جزيرة كريت للمشاركة في المناورة العسكرية، التي تحمل اسم "عين الصقر - 1".

وأشار قائد التمرين العقيد الركن عبد الرحمن بن سعيد الشهري، إلى أن التمرين يهدف إلى "دعم أواصر التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية، وتبادل الخبرات بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية".

ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن القوات الجوية السعودية ضمن أقوى 17 قوة جوية في العالم.

ويتم ترتيب القوات الجوية لدول العالم وفقا لما تملكه من طائرات ثابتة الأجنحة ومروحيات، وهو يشمل جميع الطائرات التابعة لجميع أفرع الجيوش.

ويشمل ذلك المقاتلات متعددة المهام والمقاتلات الاعتراضية وطائرات التدريب سواء البدائية أو الخاصة بالتدريبات المتقدمة، وطائرات النقل العسكري سواء كانت ثابتة الأجنحة أو مروحيات.

ويجب أن يشمل التقييم القاذفات وطائرات الهجوم الأرضي الموجودة في الخدمة، بينما لا يتم احتساب الصفقات العسكرية التي لم تبدأ العمل مع الجيوش.

وتشير إحصائيات الموقع لعام 2021 إلى أن إجمالي عدد الطائرات الحربية التي تملكها السعودية 889 طائرة بينها 279 مقاتلة و81 طائرة هجومية، و50 طائرة نقل عسكري.

وتمتلك المملكة 186 طائرة تدريب و13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة خاصة بتزويد الطائرات بالوقود في الجو.

وتشمل القوة الجوية السعودية 253 طائرة حربية بينها 34 طائرة هجومية.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن المقاتلات تمثل 29.8 في المئة من حجم القوة الجوية السعودية بينما تمثل المروحيات 27.6 في المئة، وطائرات التدريب 19.9 في المئة.

وتمثل الطائرات الهجومية نسبة 8.7 في المئة من حجم القوة الجوية السعودية، بينما تمثل المروحيات الهجومية وطائرات الشحن العسكري وطائرات التزود بالوقود نسب أصغر.

وتمتلك المملكة العربية السعودية 214 مطار عسكري ومسرح عمليات واسع يسمح لقواتها الجوية بالعمل في نطاق مساحتها الجغرافية التي تزيد عن 2.1 مليون كيلومترا مربعا.