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    مقاتلة F-15 الإسرائيلية

    تراجع 5 مرات… ترتيب الجيش الإسرائيلي منذ 2017 حتى 2021

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    رصد عسكري
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    تراجع تصنيف قوة الجيش الإسرائيلي 5 مراكز خلال الفترة من 2017 حتى 2021 ليصبح في المرتبة الـ20 عالميا بعدما كان يصنف ضمن أقوى 15 جيشا في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية.

    ويأتي ترتيب الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 20 بين أقوى 139 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021، ويصنف ضمن أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط لهذا العام، وفقا لما ذكره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي
    © AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي

    لكن التصنيفات السابقة التي كانت ترصد قوة الجيش الإسرائيلي كل عام، تشير إلى أنه كان يحتل المرتبة رقم 15 عالميا عام 2017، ثم تراجع ليصبح في المرتبة رقم 16 في عام 2018، ثم المرتبة رقم 17 عام 2019، وأصبح في المرتبة الـ 18 عام 2020، بمعدل تراجع مركز واحد كل عام.

    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
    © REUTERS / Heidi Levine/Pool
    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة "ساعر-6" من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.

    لكن الفترة بين عامي 2020 و2021 تراجع تصنيف قوة الجيش الإسرائيلي مركزين ليصبح في المرتبة رقم 20 عالميا، مسجلا تراجعا كبيرا عن تصنيف قوته العسكرية قبل 5 سنوات.

    القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي في 2021

    يصل عدد سكان إسرائيل إلى نحو 8.6 مليون نسمة، وإجمالي القوات العسكرية 643 ألف جندي بينهم 465 ألف في قوات الاحتياط.

    وتتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 مقاتلة حربية بينها 241 مقاتلة و128 مروحية بينها 48 طائرة هجومية.

    وتضم القوات البرية 1650 دبابة و 7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة  و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.

    يتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية.

    ويضم الأسطول التجاري الإسرائيلي 40 سفينة حربية ولدى إسرائيل 5 موانئ رئيسية وبها 42 مطار في الخدمة

    تصل ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي إلى 16 و600 مليون دولار، ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهاب يصل إلى 113 مليار دولار.

    تصل مساحة إسرائيل إلى نحو 20 ألف و770 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 273 وحدود مشتركة طولها يتجاوز ألف كيلومترا.

    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    © Sputnik . M.HASSAN
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021

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