بريطانيا تصف سيناريو الحرب مع روسيا

نشرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني تقريرا عن حالة وحدات القوات المدرعة في البلاد، واصفة سيناريو الصراع العسكري المحتمل بين المملكة وروسيا.

ونشرت الوثيقة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وجاء فيها "إذا كان على الجيش البريطاني أن يحارب خصما متساويا، مما يعني روسيا، في أوروبا الشرقية في السنوات القليلة المقبلة، فإن جنودنا، رغم أنهم لا يزالون بلا شك من بين الأفضل في العالم، سيضطرون إلى خوض معركة باستخدام أسلحة عفا عليها الزمن وحتى عربات مدرعة قديمة. العديد من هذه المركبات يزيد عمرها عن 30 عاما، ولديها موثوقية ميكانيكية منخفضة للغاية، من حيث القوة النارية، فهي أدنى بشكل خطير من أنظمة المدفعية والصواريخ الحديثة ولا تتلقى باستمرار دعما جويا كافيا".

ووفقا للبرلمانيين البريطانيين، علمت وزارة الدفاع وقيادة الجيش بالحاجة إلى تحديث أسطول المعدات العسكرية. لكن فشل البرامج الهادفة إلى ذلك أدى إلى مزيد من تقادم النماذج المستعملة. ويقول التقرير إن هذا بدوره "يؤثر على الإمكانات الكلية والقوة القتالية للجيش، خاصة في مواجهة خصم محتمل متساو مثل روسيا".

"منذ نهاية الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات ، تميز أسطول المركبات القتالية للجيش بتقادم متزايد وتناقص عدد المركبات. في عام 1990 ، كان لدى بريطانيا 1200 دبابة قتال رئيسية، اليوم بها 227 ، وما تبقى منها في حاجة ماسة للتحديث ".

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر البرلمانيون أحدث دبابة "أرماتا" وإنشاء دروع محصنة في روسيا لمركبات قتالية أخرى في الخدمة. وأعرب معدو التقرير عن شكوكهم حول قدرة الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" على "تحمل هذا التهديد الجديد". بالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ أنه أيضا أدنى من المركبات القتالية المماثلة لحلفاء الناتو.