4 ميزات للمقاتلة الروسية "سو-57"

،اعترف الخبير الشهير من الولايات المتحدة ، بيتر سوسيو ، في منشور في 19FortyFive ا في عنوان المقال أن "سو-57"جاهزة للحرب ضد أي شخص. في رأيه، هذه الآلة هي عدو خطير محتمل في السماء، لأنها تجمع بين أربعة عوامل مهمة: التخفي والسرعة والأسلحة الحديثة وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

بفضل المحركات الجديدة، تفوقت سو-57 بشكل كبير على سو-27 في خصائص السرعة.

يقول المنشور: "يمكن للطائرة سو-57 أن تحلق بسرعة 2 ماخ".

تم استخدام تكنلوجيا التخفي في تصنيع المقاتلة، في حين أنها تتميز بالقدرة الفائقة على المناورة وإلكترونيات الطيران المحسنة.

وقال المؤلف: "تجمع سو-57 بين وظائف طائرة هجومية ومقاتلة، كما أن استخدام المواد المركبة والتقنيات المبتكرة والتكوين الديناميكي الهوائي في المقاتلة يجعلها غير مرئية. وقللت المواد المركبة من عدد الأجزاء، بالإضافة إلى وزن الطائرة. بالإضافة إلى السرعة والتخفي، فإن سو-57 هي طائرة جيدة التسليح وفعالة".

المقاتلة لديها حجر داخلية كبيرة يمكنها استيعاب أسلحة الصواريخ الحديثة. يشار إلى أن الطائرة مجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية، بما في ذلك جهاز كمبيوتر قوي على متن الطائرة ونظام رادار متطور.