وصول قوات من الجيش الروسي إلى بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الروسية المحمولة جوا وصلت إلى بيلاروسيا للمشاركة في المناورات.

ستجري التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية في منطقتي أوليانوفسك ومينسك في الفترة من 14 إلى 27 مارس/أذار.

وهي تضم القوات المحمولة جواً الروسية وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

وأفادت الأنباء أن حوالي 400 عسكري و100 قطعة عتاد سيشاركون فى التدريبات.

وقالت الوزارة على صفحتها على التلغرام: "وصل جنود من فوج الهجوم رقم 234 المحمول جواً التابع لفرقة الهجوم 76 للحرس المحمولة جواً التابعة للقوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى بيلاروسيا".

وستنضم إحدى وحدات اللواء 103 فيتيبسك للحرس المنفصل المحمول جواً إلى الفوج الروسي.