"الأناضول"... حاملة طائرات "إف-35 بي" تحمل طائرات مسيرة

تستعد تركيا لحشد الطائرات المسيرة التي تنتجها محليا "بيرقدار - تي بي 2" على متن حاملة الطائرات "الأناضول"، بحسب مجلة أمريكية أوضحت أن التوجه سببه استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف - 35".

© AFP 2021 / BIROL BEBEK 9 معلومات عن درونز "بيرقدار" التركية "ديفينس نيوز" الأمريكية، إن تركيا تأمل في تحويل السفينة المخصصة لهبوط المروحيات إلى سفينة ناقلة للطائرات المسيرة الهجومية الـ "درونز".

وتابعت: "عندما استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا من برنامج مقاتلات "إف - 35" الشبحية بعد شراء أنقرة لصواريخ "إس - 400" الروسية، فقد الجيش التركي فرصة تشغيل المقاتلات الشبحية على متن حاملة الطائرات".

ولفتت المجلة إلى قول المدير التنفيذي للشركة المصنعة لطائرات "بيرقدار" التركية المسيرة، إن تشغيل الطائرات المسيرة على متن حاملة طائرات يحتاج أن يتم تدعيم حاملات الطائرات بصورة كبيرة لأن الطائرات المسيرة لديها ما يطلق عليه "صدمة الهبوط" التي تنتج عن هبوط الطائرة على سطح السفينة بقوة.

وتابع: "نحتاج إلى تطوير نوع جديد من الطائرات المسيرة القتالية يكون أكثر ملائمة للعمل على متن حاملات الطائرات، خلال عام واحد.

Turkey plans to deploy attack drones from its amphibious assault ship https://t.co/207GkQ2UKP pic.twitter.com/zz4o9vwCS0 — Defense News (@defense_news) March 11, 2021

وقال إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إن الشركات التركية تعمل على تطوير طائرات بيرقدار لتكون قادرة على العمل على متن حاملة الطائرات "الأناضول".

وتابع: "بعض العمليات الهجومية تتطلب مشاركة 10 طائرات مسيرة "بيرقدار" تي بي - 2، التي تتبع مركز قيادة يكون موجود على متن السفينة.

ولذلك يتم العمل على تطوير مشروع يسمح لحاملة الطائرات أن تقل على متنها ما بين 30 إلى 50 طائرة مسيرة يمكن طي أجنحتها وهي الطراز الذي يطلق عليها "تي بي 3"، التي ستكون قادرة على الهبوط والإقلاع على متن حاملة طائرات بها عشرات الطائرات الأخرى.

يذكر أن حاملة الطائرات "الأناضول" تم تصميمها لتكون قادرة على نقل طائرات الهبوط والإقلاع العمودي من طراز "إف - 35 بي"، وهو ما يجعل تركيا تسعى حاليا إلى تشغيل الطائرات المسيرة على متنها.