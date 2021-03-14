بمشاركة حاملة طائرات.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر.. صور

نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية، تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر، بمشاركة حاملة الطائرات "شارل ديغول".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، في بيان اليوم الأحد، نشره على صفحته على "فيسبوك"، "نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي".

وأكد الرفاعي أن هذا التدريب يأتي "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".

وأوضح أن التدريبات "تخللها تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلاً ونهاراً".

وأشار الرفاعي إلى أن القوات المشاركة في التدريبات نفذت "تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضاً التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل".

وبحسب الناطق العسكري المصري "تعد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول)، حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية".

ولفت إلى أن "التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سوياً في الآونة الأخيرة بإشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية تعكس مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية".

وشدد أن "التدريبات المشتركة الأخيرة تبرز عمق العلاقات الثنائية (المصرية /الفرنسية) والسعي المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

جدير بالذكر أن هذا التدريب البحري العسكري المشترك بين مصر وفرنسا هو الثاني خلال هذا الشهر، فقد شهد الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر يوم الاثنين الماضي تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الفرنسية.