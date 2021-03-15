تدمر أهدافها الجوية قبل المواجهة... الجيش الروسي يحصل على 6 مقاتلات خارقة.. فيديو

استلمت القوات الجوية الروسية مقاتلات جديدة من طراز "ميغ-35 إس"، وأكد الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أنها مزودة برادار يجعلها قادرة على كشف أهداف جوية بعيدة وتدميرها قبل تمكن هذه الأهداف من رصدها.

وقالت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا"، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني في 12 مارس/آذار 2021، إن طائرات "ميغ-35إس" وصلت إلى القوات قبل موعدها المقرر.

وتضمّن عقد توريد 6 طائرات من طراز "ميغ-35إس" الذي وقعته وزارة الدفاع الروسية ومؤسسة صناعة الطائرات في عام 2018 إمكانية تسليمها قبل عام 2023.

وتعتبر طائرة "ميغ-35" أحدث طائرة تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات.

وعن مزاياها قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لـ"سبوتنيك"، إن مداها يبلغ 1000 كيلومتر، ويمكنها أن تحلق بسرعة 2.4 ماخ (الماخ سرعة الصوت)، ولها 9 نقاط تعليق لحمل الأسلحة.

ونوه إلى أن مقاتلة "ميغ-35" مزودة برادار جديد قادر على كشف أهداف جوية بعيدة. فمثلا، يستطيع أن يكتشف المقاتلة المعادية على بعد 200 كيلومتر، أي أن مقاتلة "ميغ-35" ترى هدفا يجب ضربه قبل أن يتمكن العدو المحتمل من رصدها.

وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" أن تضرب الأهداف الجوية والأرضية والبحرية على نحو سواء بصواريخ جو/جو وجو/سطح.

وأضاف الخبير أنه يستطيع أن يقول إن مقاتلة "ميغ-35" قادرة على تحقيق التفوق الجوي.

يذكر أنه تم تزويد المقاتلة "ميغ– 35" بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، ولديها القدرة على التزود بالوقود أثناء الطيران والقيام بدور الناقلة.

وتم توحيد نوعين من هذه الطائرة (أي ذات مقعد واحد وذات مقعدين) بشكل كامل من حيث تصميم هيكل الطائرة ومجمع الأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، وكذلك المهام التي يتم تنفيذها.

و"ميغ-35" لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الأرض، فقد استخدمت الطائرة أنظمة توجيه القمر الصناعي والتوجيه عبر الأقمار الصناعية. في التصميم الجديد يستخدم عدد كبير من المواد المركبة. بسبب الطلاء الخاص، أصبحت الطائرة غير مرئية. وحصلت "ميغ-35" أيضًا على ما يسمى الطيار المساعد للكمبيوتر، والذي يخبر الطيار بالوضع في الهواء، ويقاوم الأخطاء العشوائية ويتتبع أهدافًا إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم في ميغ الجديدة تحديث محركات وأنظمة جديدة للبحث الدائر عن العدو وكشفه عن بعد، وتم توسيع مدى الأسلحة الجديدة ومجموعة الأسلحة المستخدمة. وتعمل ميغ الآن ليس فقط عن طريق البر والجو، ولكن أيضًا عن طريق الأهداف البحرية".

"ميغ-35" مزودة أيضًا بأنظمة ذكاء اصطناعية، لا تسمح فقط برؤية الأهداف التي تم اكتشافها وتصنيفها، وكذلك الاقتراح على الطيار استخدام هذا السلاح أو ذاك الموجود على متن الطائرة. وتستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات غير المعبدة والطريق السريع.