أفضل مقاتلات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى

شهدت الحرب العالمية الأولى بداية استخدام الطائرات الحربية على نطاق واسع وظهرت أهميتها في تحديد مسار الحروب، وكان أفضلها طائرة حققت نحو 1300 انتصار خلال سنوات تلك الحرب.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن طائرة "سوبويث إف - 1" التي كان تحمل اسم "الجمل" كانت أفضل طائرة حربية في الحرب العالمية الأولى، مشيرة إلى أنها كانت طائرة أسطورية.

ولفتت المجلة إلى أن العسكريين كانوا يعتبروها أن من يقودها يستطيع أن يقود أي طائرة أخرى.

بدأت تطوير الطائرة في عام 1916 ودخلت الخدمة في سلاح الطيران الملكي البريطاني عام 1917، وكانت قادرة على إسقاط أكبر عدد من طائرات الأعداء، مقارنة بأي طائرة أخرى تستخدمها قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

أنتصرت طائرة "سوبويث" في نحو 1300 معركة جوية منذ إنتاجتها بريطانية حتى توقيع الهدنة عام 1918، حيث استخدمتها القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأمريكية.

وكانت الطائرة تقوم بمهام دفاعية ضد الطائرات الهجومية الأخرى إضافة إلى مهامها في تنفيذ هجمات وخوض معارك جوية.

وتم استخدام الطائرة للعمل على متن السفن الحربية وعلى حاملات الطائرات كما تم استخدامها في حماية القطع البحرية ضد الهجمات الجوية.

Developed in late 1916 and first flown in combat in June 1917, the British Sopwith F.1 Camel was responsible for shooting down more enemy aircraft than any other Allied fighter during World War I. https://t.co/zubUN23TJH — National Interest (@TheNatlInterest) March 15, 2021

وكانت تلك الطائرة من فئة الطائرات أحادية المقاعد ذات السطحين، التي تعمل بجناحين مثبتين فوق بعضها وتمتلك مدفع رشاش في مقدمتها.

ويمكن أن تصل سرعة الطائرة إلى أكثر من 180 كلم في الساعة ويمكنها الوصول إلى ارتفاع 3.4 كلم خلال 10 دقائق ونصف، بحسب موقع "رويال نيفي" الأسترالي، الذي أوضح أن أقصى ارتفاع تحليق لها يصل إلى نحو 6400 متر، ويصل مداها إلى 480 كلم.