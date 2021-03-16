الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم رغم "كورونا"

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في آخر تقرير له صدر، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت على رأس قائمة الدول الأكثر تصديرا للأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وبحسب التقرير، زادت الولايات المتحدة من حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32 في المئة إلى 37 في المئة.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة زودت أكثر من 90 دولة بأسلحة رئيسية، أكثر بكثير من أي مورد آخر، بينما ذهبت 47 في المئة من الأسلحة الأمريكية المصدرة إلى الشرق الأوسط.

وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 في المئة في الفترة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.

وزادت السعودية، وهي أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 في المئة، وعززت قطر وارداتها بنسبة 361 في المئة.

وكانت آسيا والأوقيانوس أكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسية، إذ استقبلتا 42 في المئة من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020. وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة في المنطقة.