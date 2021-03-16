إنشاء مركز تدريب قتالي للقوات الجوية الروسية في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إنشاء مركز تدريب قتالي في بيلاروس، بالتعاون مع الجانب الروسي، للتدريب المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية نشر على قناتها في "تلغرام": "من المقرر إنشاء مركز تدريب قتالي للتدريب المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في جمهورية بيلاروس".

وأضاف البيان: "سيؤدي عمل المركز إلى زيادة كبيرة في مستوى تدريب المتخصصين وتدريب الوحدات التابعة لكل من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية بيلاروس والقوة الجو- فضائية التابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز العنصر العملي في تطوير نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لدولة الاتحاد".

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أمس الاثنين، أن تدريبات مراكز قيادة مشترك لضباط الجيشين البيلاروسي والروسي ستنطلق في الفترة من 16 إلى 18 آذار /مارس الجاري، وذلك للتدريب على تخطيط استخدام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في عملية دفاعية يقوم بها تجمع قوات إقليمي، وكذلك على الاستخدام المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا والقوات الجو - فضائية التابعة لروسيا الاتحادية.

ويشارك في هذا التدريب ضباط قيادات الوحدات والتشكيلات للقوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسية، بالإضافة إلى مجموعة عمليات لضباط القوات المسلحة الروسية.

وكانت وزارتا الدفاع الروسية والبيلاروسية أعلنتا، في مطلع الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء ثلاثة مراكز مشتركة لتدريب العسكريين في البلدين.