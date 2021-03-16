بريطانيا تكشف عن فحوى الاستراتيجية الدفاعية الجديدة

كشفت استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تحتفظ بأربع غواصات مسلحة نوويًا، واحدة منها ستكون في حالة تأهب دائم.

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، التي أكدت أن المملكة المتحدة ستنشئ قيادة فضائية جديدة وستدعم قطاع الفضاء التجاري حتى تتمكن البلاد من إطلاق أقمار صناعية من أراضيها بحلول عام 2022، معولة على الحصول على إمكانيات حماية المصالح البريطانية في الفضاء بحلول عام 2030.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع البريطانية: "سنجعل المملكة المتحدة لاعبا ذا مغزى في الفضاء، مع استراتيجية فضائية متكاملة تجمع للمرة الأولى بين سياسة الفضاء العسكرية والمدنية. سندعم نمو قطاع الفضاء التجاري في المملكة المتحدة، ونضمن أن تكون لدى المملكة المتحدة القدرات اللازمة لحماية مصالحها والدفاع عنها في مجال فضائي أكثر ازدحامًا - بما في ذلك من خلال قيادة فضائية جديدة والقدرة على إطلاق أقمار صناعية بريطانية من المملكة المتحدة بحلول عام 2022".

وفقًا لاستراتيجية الدفاع، فإن لندن تهدف إلى وضع استراتيجية فضائية وطنية بحلول هذا الصيف، وتأمل في اكتساب القدرات لحماية مصالحها الفضائية بحلول عام 2030.