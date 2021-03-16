الدفاع الإسرائيلية: "القبة الحديدية" تعترض طائرات مسيرة وقذائف وصواريخ في وقت واحد

أنهت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اختبارا على منظومة "القبة الحديدية" الاعتراضية، حاكت اعتراض هجمات متزامنة بطائرات مسيرة وصواريخ.

القدس - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "مديرية (حوماه) أكملت في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية وشركة (رافائيل) للصناعات العسكرية بنجاح سلسلة متقدمة من التجارب على منظومة (القبة الحديدية) بما يشكل قفزة تكنولوجية".

وأوضحت أن "منظومة القبة الحديدية تعاملت بنجاح مع سيناريو لاعتراض عدة طائرات مسيّرة ورشقات قذائف وصواريخ في آن واحد".

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "هذا هو الاختبار الثالث خلال الأسابيع الأخيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "التفوق التكنولوجي في إسرائيل يعد لبنة أساسية في منظومة الدفاع عن أمن إسرائيل".

من جانبه، قال أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "هذا إنجاز عسكري استراتيجي يعزز أمن إسرائيل ودفاعاتنا الصاروخية القادرة على تدمير أي اعتداء كان. إسرائيل تقف في صدارة التكنولوجيا العسكرية في العالم".

وتأتي سلسلة الاختبارات هذه على خلفية الهجمات التي نفذها الحوثيون على أهداف في السعودية، وذلك بهدف تحسين أداء المنظومة في حال تعرض إسرائيل لهجوم بالصواريخ والمسيرات المفخخة.

وكانت إسرائيل قد بدأت إدخال تعديلات على منظومة "القبة الحديدية" منذ اتهام إيران بالهجوم على مقر شركة "آرامكو" السعودية، والزعم أنه نفذ بواسطة صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، وأن طريقة الهجوم شكلت تحديا كبيرا أمام قدرات منظومة الاعتراض.