وكالة تكشف سبب مقتل اثنين من العسكريين الإيرانيين في سوريا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، سبب مقتل عسكريين إيرانيين اثنين خلال وجودهما في سوريا وبالتحديد في منطقة الميادين شرقي البلاد.

طهران - سبوتنيك. وأوضحت وكالة أنباء "فارس"، أن إيرانيين اثنين من "المدافعين عن المراقد المقدسة" قتلوا إثر انفجار لغم، اليوم الثلاثاء، في منطقة الميادين شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن العسكريين هما مهدي بختياري من منطقة سوادكوه في محافظة مازندران شمالي إيران ، ومجتبي برسنجي من مدينة إسلام شهر جنوب غربي العاصمة طهران.

وتتهم سوريا إسرائيل بتنفيذ ضربات على مناطق سورية، في وقت تصرح فيه تل أبيب بشكل متكرر أيضا أنها لن تسمح بتمركز إيراني بالقرب من حدودها مع سوريا، دون تأكيد أنها تقف وراء أي ضربات داخل سوريا.

كما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، (بنتاغون)، قبل نحو أسبوعين، إنها تعتقد بمقتل عنصر من فصائل مدعومة من إيران في الضربة الأمريكية التي استهدفت الحدود السورية مع العراق، وهي الضربة التي نالت انتقادات سورية وإيرانية.

وأكد "البنتاغون"، أن "سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا"، ردا على هجمات على عسكريين أمريكيين في العراق.

ونددت طهران بالهجوم الجوي الأمريكي الأخير على شرقي سوريا، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي، وأن تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا غير شرعي.