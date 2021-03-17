كيف ستكون الطائرة المسيرة الثانية "أوخوتنيك"

سيتم الانتهاء من بناء النموذج الأولي الثاني للطائرة المسيرة الهجومية الثقيلة "إس-70" (أوخوتنيك)، التي تلقت تصميمًا محدثًا، في نهاية الصيف، وستختلف بشكل خطير عن النموذج الأول، حسبما ذكر مصدران في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

يتم بناء الطائرة الثانية المسيرة في مصنع الطيران "تشكالوفا" في نوفوسيبيرسك.

وقال أحد المصادر لوكالة "سبوتنيك": "مباشرة بعد ذلك (بدء التشغيل)، ستبدأ مرحلة الاختبارات الأرضية للطائرات المسيرة، بما في ذلك بدء تشغيل المحرك، والتحقق من أنظمة ووحدات الطائرة الموجودة على متنها، والسير على طول المدرج وغير ذلك الكثير".

وأكد المصدر الآخر أنه إذا كانت "أوخوتنيك" الأولى جهازًا تجريبيًا - عارضة للتقنيات، فالثانية هي آلة تجريبية لما قبل الإنتاج. وأنه من المقرر إطلاق الطائرة في الجو لأول مرة في نهاية هذا العام - بداية العام المقبل".

لم تعلق شركة الطائرات المتحدة على المعلومات التي قدمتها المصادر لوكالة "سبوتنيك".