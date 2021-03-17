روسيا تنفي المعلومات حول إنتاج "سو-34" للجزائر

نفى ممثل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول بداية تجميع قاذفات سو-34 للقوات الجوية الجزائرية.

وقالت الخدمة الصحفية لوسائل إعلام روسية: "لا يوجد إنتاج للطائرات لصالح الجزائر".

في وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام عن تجميع لزبون أجنبي الدفعة الأولى من ست قاذفات وبداية تدريب الطيارين الجزائريين في صيف عام 2022.

في عام 2020، قال رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إن العديد من الدول مهتمة بالطائرة سو-34. أثبتت الطائرة فعاليتها أثناء الاستخدام القتالي في سوريا.

المشغل الوحيد للقاذفة في الوقت الحالي هو القوات الجوية الروسية.