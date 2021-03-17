شويغو: خطوات إدارة بايدن الأولى بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي مشجعة

ألماتا-سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع بوابة "تينغري نيوز.كا.ز" الكازاخستانية: "كما تعلمون، الخطوات الأولى مشجعة. إنها مشجعة، كان هناك تقدم سريع في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. بالطبع، تنهد الجميع. من الواضح الآن أنهم انتقلوا، بعد كل شيء، من المتطلبات والمقترحات غير القابلة للتحقيق إلى حوار طبيعي وبناء تماما".

كما أعرب شويغو عن أمله في أنه "يمكن في المستقبل اتخاذ تلك الخطوات أولا، التي لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل الدول الأخرى أيضا".

وأضاف "لذا، فهم اليوم يقولون: "نعم، يجب التعاون مع روسيا، ولكن فقط في تلك المجالات، التي هي مفيدة لنا. هذه هي منصة [قاعدة] التفاوض اليوم، أو شيء من هذا القبيل. آمل، أنه في يوم من الأيام تتم استعادة كاملة، وأنا أؤكد على هذه الكلمة، لحوار كامل ومتساوٍ، لعمل مجلس روسيا- الناتو" .

ووفقا له، "هناك ضرورة ماسة وحاجة ملحة" للتوصل إلى اتفاقات.

وأردف شويغو: "من جانبنا، اتخذنا كل الخطوات وكل البيانات، نحن انتظرنا. فيما يتعلق بالصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كانت معاهدة، في رأيي، مقبولة تماما. ولكن، كما يبدو لنا، ويبدو معقولا، تم العثور وفي مكان ما تم اختراع أسباب خاصة للانسحاب من هذا الاتفاق".

وأشار الوزير، إلى أن روسيا قد تعهدت بعدم نشر مثل هذه الأسلحة إذا لم يتم نشرها في أوروبا.

واختتم شويغو: "ولكن إذا تم نشرها، نحن بالطبع، سنرد بشكل مناسب. وكذلك في شرق بلدنا، بالطبع، أعني الانتشار المحتمل على أراضي اليابان وكوريا الجنوبية. وللأسف، لم نتلق بعد الإجابة على هذا السؤال".

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 شباط /فبراير الحالي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة "ستارت -3". وقد تم تمديدها بالفعل دون أي تغييرات وإضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 شباط/فبراير عام 2026.