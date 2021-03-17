مناورة خطيرة لـ"سو-24" الجزائرية...فيديو

قاموا بالتحليق بقاذفة "سو-24إم كي" بسرعة عالية على علو منخفض جدا وكانت على مسافة قريبة منهم قمم جبال. يُعتقد أن مثل هذه الرحلات تسمح بالاختباء من رادارات العدو والوصول بهدوء إلى الأهداف المقصودة.

تسلمت القوات الجوية لهذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أول طائرة من هذا الطراز تم شراؤها من الاتحاد السوفيتي في عام 1989.

في الوقت الحاضر، وفقًا لتقديرات مختلفة، يضم الأسطول الإجمالي لهذه الطائرات أكثر من أربعين طائرة. وتشمل التعديلات المجهزة بمعدات الاستطلاع.

تحظى هذه الطائرات بتقدير كبير لقدرتها على مهاجمة المواقع الموجودة على مسافات بعيدة.

تتضمن ترسانة الأسلحة العديد من وسائل التدمير الموجهة وغير الموجهة: الصواريخ والقنابل، بما في ذلك تلك التي تزن 1500 كغم. ويوجد مدفع بستة سبطانات بمعدل إطلاق يصل إلى 9 آلاف طلقة في الدقيقة. ويوجد 500 قذيفة.