مقاتلة "إف-22" الأمريكية تهبط اضطراريا...صور

قامت مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-22 Raptor بهبوط اضطراري في قاعدة إيغلين الجوية في فلوريدا. تم نقل الطيار إلى المستشفى ولم يتم الإبلاغ عن حالته الصحية.

وفقًا لموقع The Drive ، وقع الحادث في 15 مارس/آذار. الطائرة F-22 من قاعدة تيندال الجوية، الموجودة أيضًا في فلوريدا، لكنها حلقت من قاعدة إيغلين الجوية.

وأشار الموقع إلى أنه حدثت حالة طوارئ، أثناء رحلة تدريب بالطائرة، واتخذ الطيار قرارًا بهبوط اضطراري. عند الهبوط، تحطمت معدات الهبوط.

استجابت كتائب الطوارئ ورجال الإطفاء على الفور وتم نقل الطيار إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. لم يتم الإبلاغ عن أسباب حادث الطائرة الشبح.